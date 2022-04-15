Уфа, 15 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Закон о геопарках намерены принять в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что данный законопроект поддержал комитет госсобрания региона по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. Его планируют рассмотреть на заседании регионального парламента в конце апреля.

«Законопроектом предлагается закрепить правовое понятие «геопарк», регламентировать порядок создания и определения границ геопарков в республике. Также в документе обозначены основные задачи и направления развития геопарков. Они предполагают сохранение объектов природного и культурного наследия, экологическое просвещение, развитие социального и сельского туризма», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Согласно документу, геопарк является «территорией, включающей в себя объекты, имеющие особую геологическую, биологическую, экологическую ценность, представляющая научный, образовательный, культурный, исторический и туристский интерес».

Толкачев отметил, что Башкирия первой в стране законодательно регламентирует деятельность геопарков, поскольку республиканский геопарк «Янган-Тау» первым в России был включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

«Сегодня в Глобальную сеть входят 169 геопарков 48 стран. На включение в нее претендуют еще 16 территорий, в том числе второй башкирский геопарк – «Торатау». Ожидается, что решение по ним будет принято уже до конца текущего года», — заявил спикер республиканского парламента.

Сообщается, что расходы на реализацию закона будут финансироваться за счет средств регионального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. На развитие геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» в бюджет заложено 700 млн рублей.