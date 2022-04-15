Ялта, Крым, , 09:47 — REGNUM Уголовное дело об убийстве строителя его тремя коллегами готовится к передаче в суд в Ялте, сообщили 14 апреля в пресс-службе Главного следственного управления СКР России по Республике Крым и городу Севастополю. Трое фигурантов дела обвиняются по статьям об убийстве, краже, причинении вреда здоровью.

Следственный комитет Sledcom.ru

По версии следствия, 22 апреля 2021 года обвиняемые поспорили со своим четвёртым коллегой по поводу распределения заработка. Обвиняемые, находясь в состоянии опьянения, избили напарника, а затем один из них перетащил избитого в яму и там несколько раз ударил его камнем по голове. Затем злоумышленники закидали тело убитого строительным мусором.

В ходе следствия было установлено, что двое фигурантов дела также совершали кражи у граждан.

В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.