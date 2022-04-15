Москва, 15 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Приложение российского Альфа-Банка на платформе iOS удалено из магазина приложений App Store. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба кредитной организации в своем телеграм-канале.

(сс) Lite Альфабанк

При этом уточняется, что уже установленное приложение в ее обновленной версии продолжит работать без сбоев, однако временно не удастся установить его на другой смартфон на платформе iOS

Также отмечается, что клиенты банка могут управлять своими деньгами в интернет версии приложения указанной кредитной организации, которая хорошо работает и на компьютере, и на смартфоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о недоступности для скачивания и обновления в магазине приложений App Store на платформе iOS мобильного приложения Сбербанка из-за антироссийских санкций.