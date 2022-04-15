Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия после выступления пустому месту.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Телеканал NBC News опубликовал видео, в котором Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина, повернулся направо и протянул руку для рукопожатия, однако рядом с президентом никого не было.

После он с растерянным видом сделал несколько шагов, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства.

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