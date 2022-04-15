Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky расстались. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил стилист и инфлюенсер в сфере моды Луис Пизано.

Певица Рианна

По словам Пизано, причиной расставания стала неверность A$AP Rocky. Он якобы изменил певице с дизайнером обуви Аминой Муадди — Рианна часто появлялась в её обуви на публике. Рэпер и певица пока никак не прокомментировали слухи о своём разрыве.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2022 года Рианна сообщила о том, что они с A$AP Rocky скоро станут родителями. Слухи о беременности появились ещё в ноябре.

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