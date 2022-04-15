Москва, , 11:56 — REGNUM По мере усиления давления на бизнес беспрецедентными антироссийскими санкциями, исполнение целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» становится все актуальнее. Ещё одну закономерность отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на недавнем заседании Совета Федерации: количество субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти. Его слова 14 апреля цитирует платформа МСП:

Малый бизнес. Автомастер © Светлана Шаповалова

«Это удивительно, но факт. Это уже почти шесть миллионов компаний. На 30 тысяч больше, чем в конце февраля. Задача обеспечить сохранение этой положительной динамике. Запущены программы льготного кредитования МСП. Для снижения нагрузки на предпринимателей продлен на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе. С последующей рассрочкой в течение полугода. Снижен размер штрафов для микро‑ и малых предприятий. А за первое нарушение предусмотрено только предупреждение».

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, в нынешних условиях для развития российских предприятий открывается новый потенциал:

«Особое значение имеет принятие перечня недружественных государств. Таким образом наши предприниматели специальными протекционистскими мерами будут защищены ещё и от действий недружественных государств. Это особенно касается сферы интеллектуальной собственности: патентов, прав на бренды. Тут появляется больше торговой свободы для российских предпринимателей, в то время, как компании из недружественных государств (я имею ввиду даже крупный бизнес) свои монопольные позиции на российском рынке будут утрачивать. И защита дня них в России будет ограничена, поскольку мы видим сильнейшую атаку на российский бизнес и бизнесменов за границей. Не думаю, что наше государство будут защищать интересы иностранного бизнеса в правовом поле так, как он привык. А привык он порой к очень хорошему положению.

Если говорить, как об особом примере, о компании Microsoft, она занимает необоснованные, монопольные позиции на нашем рынке. И эти позиции будут выбиты. Наконец, выбивание западного бизнеса, его самоуход и освобождение интеллектуальной собственности пусть пока в очень лёгком, промежуточном формате, дает возможность российским предпринимателям работать и войти в сферу разработки и адаптации программного обеспечения. В частности, оно необходимо для производственных линий. И тут тоже будут работать сервисы.

Наконец, уходят западные бренды бытовой техники. Сама бытовая техника может быть и будет ввозиться параллельным экспортом, но сервисные системы уходят. Поэтому появляется возможность для того, чтобы развивались отечественные мастерские, отечественное техобслуживание. И это тоже ещё одна возможность для предпринимателей.

Самое главное, что происходит перелом на рынке, он становится иным, не таким, как прежде, и этим как раз открывается новый потенциал для развития российских предприятий. Несмотря на то, что мы пережили сильнейший стресс в феврале и марте, все-таки перспективы хорошие.

Наконец, на стороне российских предпринимателей (особенно тех, кто занимается экспортом) выступает растущая мировая ценовая конъюнктура и это означает, что они могут зарабатывать на экспорте больше. Осваивая то пространство, которое было занято иностранцами на внутреннем рынке, мы в дальнейшем будут выходить на внешний рынок».

Как сообщало ИА REGNUM, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

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