Донецк, 15 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в пункт организации помощи населению (ПОПН) «Безыменное» прибыли 520 человек. Об этом 15 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

В штабе рассказали, что с 08:00 14 апреля до 08:00 15 апреля из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 520 человек, включая 74 ребенка. Всего с 5 марта ПОПН принял 17 917 человек.

Пункт развёрнут силами МЧС ДНР.