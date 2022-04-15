Токио, 15 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Истребители ВВС Японии в 2021 финансовом году вылетали на перехват самолётов Китая 722 раза, что является максимумом с 2017 года. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба японского оборонного ведомства.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Японии

Согласно приведённой статистике, если в 2020 финансовом году (1 апреля — 31 марта) японские истребители сопровождали пролетавшие в районе Японии китайские самолёты 458 раз. То в 2021 финансовом году этот показатель подскочил более чем в 1,5 раза, до 722. Что также является максимумом за последние пять лет.

Отмечается, что число вылетов на перехват российских самолётов последние три года остаётся практически на одном уровне, в 2021 году их было 266.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало видео совместного воздушного патрулирования Японского и Восточно-Китайского морей самолётами Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС Китая.