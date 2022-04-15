Ростов-на-Дону, , 09:38 — REGNUM В Россию эвакуировали ещё более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса. Об этом 15 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала эвакуации мирного населения Донбасса границу с Россией пересекли почти 800 тыс. человек. Для беженцев развёрнуто два городка жизнеобеспечения МЧС России в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке — неподалёку от пунктов пропуска.