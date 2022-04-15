Уфа, 15 апреля 2022, 09:40 — REGNUM Моду на одежду с национальным орнаментом возродили в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Он поздравил жителей республики с Днём национального костюма и пожелал им мира и добра.
Хабиров сообщил, к этому дню одно из предприятий Уфы выпустило новую коллекцию женских деловых костюмов, украшенных башкирским орнаментом.
«Пару лет назад нам удалось возродить моду на такие традиционные элементы в одежде. С тех пор взаимный интерес и внимание к истории и культуре народов, которые живут в Башкирии, только растут», — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что с недавних пор такая одежда очень востребована у жителей республики.
«Поэтому за экономику предприятия можно не переживать – спрос есть, и очень большой», — заявил глава республики.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что день национального костюма в Башкирии пройдет 15 и 16 апреля.
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