Уфа, 15 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Моду на одежду с национальным орнаментом возродили в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Елена Хованская ИА REGNUM Рабига Ярмиева и Аниса Туманшина в башкирских национальных костюмах. Село Саитбаба, Башкирия

Он поздравил жителей республики с Днём национального костюма и пожелал им мира и добра.

Хабиров сообщил, к этому дню одно из предприятий Уфы выпустило новую коллекцию женских деловых костюмов, украшенных башкирским орнаментом.

«Пару лет назад нам удалось возродить моду на такие традиционные элементы в одежде. С тех пор взаимный интерес и внимание к истории и культуре народов, которые живут в Башкирии, только растут», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что с недавних пор такая одежда очень востребована у жителей республики.

«Поэтому за экономику предприятия можно не переживать – спрос есть, и очень большой», — заявил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что день национального костюма в Башкирии пройдет 15 и 16 апреля.