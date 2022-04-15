Москва, 15 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Возможность отключения в России американского видеохостинга YouTube прокомментировал 15 апреля глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

«Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Фадеев пояснил, что YouTube является инструментом по распространению фейков и ложной информации о спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, однако при этом в случае его блокировки Россия потеряет инструмент для распространения нужной и правдивой информации.

«И это непростая история», — подчеркнул глава СПЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля видеохостинг YouTube заблокировал без объяснений канал телешоу «Вечерний Ургант».