Севастополь, , 09:36 — REGNUM В ковидные стационары Севастополя за сутки доставили 18 человек, сообщили 15 апреля в департаменте здравоохранения города. Накануне, 14 апреля, сообщалось о 31 госпитализированном пациенте.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 228 пациентов, из них 128 – с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За сутки в городе положительные результаты тестов на коронавирус получили 40 человек, это на одного больше, чем накануне. Впервые за долгое время не зарегистрировано ни одного нового смертельного исхода.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 82 723 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 79 962 человека. Скончались 2 312 пациентов с COVID-19.