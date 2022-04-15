Париж, , 09:34 — REGNUM Согласно опросу французской исследовательской группы BVA, опубликованному 15 апреля, уходящий президент Франции Эммануэль Макрон победит во втором туре президентских выборов у Марин Ле Пен с результатом 54% против 46%, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опросу, за девять дней до второго тура выборов во Франции предполагаемый уровень явки избирателей составит 73%, что очень близко к уровню первого тура (73,7%).

Опрос проводился с 13 по 14 апреля среди 1500 человек, зарегистрированных в избирательных списках.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал во втором туре выборов отдать голоса действующему президенту страны Эммануэлю Макрону.

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