Москва, 15 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Ребёнок, который во время обстрела посёлка Климово в Брянской области со стороны ВСУ получил ранение головы, доставлен на лечение в Москву. Об этом 15 апреля сообщил помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Больница

«Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что пострадавший проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Помощник главы Минздрава России добавил, что оказание медицинской помощи пострадавшим взято под личный контроль министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля украинские войска нанесли не менее шести авиаударов по посёлку Климово Брянской области. Для атаки они использовали два боевых вертолёта, снабжённые тяжёлым наступательным вооружением.

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В результате ранения получили восемь человек, в том числе ребёнок 2020 года рождения. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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