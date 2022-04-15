Волгоград, 15 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Постановление об окончании отопительного сезона подписано в администрации Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Батарея

Сезон завершится 16 апреля. Решение принято на основании данных Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – синоптики прогнозируют устойчивые положительные отметки температуры атмосферного воздуха.

По заявкам руководителей может быть продолжена подача тепла в социальные объекты