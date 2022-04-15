Горно-Алтайск, , 09:34 — REGNUM В Республике Алтай юридическое лицо оштрафовано за дискредитацию использования вооружённых сил России. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Военная операция России Иван Шилов © ИА REGNUM

В марте 2022 году в одной из местных газет были опубликованы несколько статей с ложной информацией и целях проведения специальной военной операции на Украине. Издатель газеты, а также директор печатного издания были привлечены к ответственности.

«Постановлением Горно-Алтайского городского суда юридическому лицу назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей, директору ООО – штраф в сумме 100 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители задержали обозревателя газеты, автора статей, дискредитирующих российскую армию.

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