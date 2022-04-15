Канберра, , 09:39 — REGNUM До федеральных выборов в Австралии осталось всего несколько недель, однако 15% населения страны в возрасте от 18 до 24 лет до сих не прошли процедуру регистрации, чтобы быть допущенными до голосования. Об этом 15 апреля сообщила радиостанция ABC.

Флаг Австралии

Отмечается, что число молодых австралийцев, зарегистрированных для участия в голосовании, составляет 85%.

Нынешнее число также меньше, чем на последних федеральных выборах в 2019 году, когда охват молодых избирателей составлял 89%.

«Им надо прийти и зарегистрироваться», — сказал в эфире ABC пресс-секретарь Австралийской избирательной комиссии Эван Экин-Смит.

Напомним, что все граждане Австралии, обладающие правом голоса, по закону обязаны принять участие в выборах.

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