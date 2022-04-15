Новосибирск, 15 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области семьям военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, выплатят по 3 млн рублей.

Novo-sibirsk.ru Правительство Новосибирской области

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление правительства Новосибирской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Оказание единовременной материальной помощи осуществляется за счёт средств резервного фонда правительства Новосибирской области», — говорится в постановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области семьям российских военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, начали выплачивать по 1 млн рублей.

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