Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Санкт-Петербург оказался в холодной части циклона, из-за чего в городе в пятницу, 15 апреля, ожидаются кратковременные дожди, а местами мокрый снег, сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

По его словам, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +4…+6 градусов, по Ленинградской области +2…+7 градусов.

«Такие значения на один-два градуса ниже климатической нормы середины апреля», — заметил эксперт.

Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В выходные же в Петербурге, как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается облачная с прояснениями погода. В ночь на 16 апреля пройдет снег, мокрый снег, местами небольшой. Днем также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха ночью +1…-1 градус, днем +5…+7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В воскресенье, 17 апреля, будет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — 2…-4 градуса, днем +8…+10 градусов, на побережье Финского залива местами до +5 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.