Якутск, 15 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Якутская птицефабрика к 2024 году намерена производить 100 млн яиц ежегодно вместо 83 млн. Это станет возможно после модернизации двух птичников, сообщило Yakutia-Daily. ru.

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Когда запланированный показатель будет достигнут, регион будет обеспечивать себя яйцами на 65%, сообщил зампред правительства региона Михаил Никифоров. На птицефабрике устанавливают новое оборудование, был модернизирован производственный цех. После обновления производство достигло 83 млн яиц в год.

Обновление птичников планируют начать в мае. После завершения модернизации этих зданий на предприятии намерены обновить убойный цех.

Как сообщало ИА REGNUM, якутская компания «Чокурдах балык» планирует снабжать рыбой не только республику, но и города России. Кроме того, в планах — поставка продукции на экспорт.