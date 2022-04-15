Донецк, 15 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:50 — н. п. Авдеевка – н. п. Ясиноватая: выпущено 2 снаряда калибра 152 мм, 6 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утром 15 апреля украинские боевики за 5 минут обстреляли поселок шахты Трудовской, Старомихайловку и Александровку в Донецкой Народной Республике.

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