Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах началась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу. Памятник является объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра столицы.

Гайдар Аркадий Петрович

Сказка о Военной Тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / Аркадий Гайдар; художник В. Лосин.- Москва : Диафильм, 1968.- 1 дф. (47 кд.)

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В ходе реставрации медный монумент, изображающий мальчика-героя с горном и саблей, очистят от загрязнений, устранят следы коррозии и трещины, исправят деформированные места, а затем обработают специальными защитными составами.

Авторы памятника Мальчишу-Кибальчишу — скульптор Владимир Фролов и архитектор Владимир Кубасов. Он установлен 19 мая 1972 года в честь 50-летия со дня основания пионерской организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кружки и секции Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах будут работать в других центрах во время ремонта.

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