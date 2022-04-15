Грозный, , 09:29 — REGNUM На территории Донбасса против российских войск воюют неподготовленные бойцы, их солидный возраст и неумение держать в руках оружие не позволяют им выполнять задачи, которые возложила на них украинская власть. Сопротивляться хорошо подготовленным и экипированным российским военнослужащим они не в состоянии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров SKFO.gov.ru

В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором трое немолодых пленных мужчин рассказали о том, что за один день в городе Рубежное они потеряли более 120 своих товарищей. Противостоять тому натиску, с которым они столкнулись, возможности нет, по словам пленных, они не могут оказать сопротивление всего одному танку, прозванному «Черным дьяволом», который несколько дней не дает им высунуться из укрытия.

«Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?» — задал вопрос властям Украины Кадыров.

Он пообещал довести дело, начатое по приказу Верховного главнокомандующего до конца, несмотря на то, «какой бы ни была поддержка США или Запада, какую бы технику и оружие они ни поставляли». С неподготовленными бойцами, способными противостоять российским военнослужащим, у украинских властей ничего не выйдет, подчеркнул Кадыров.