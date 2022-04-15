Канберра, 15 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Лидер Австралийской партии Австралии Энтони Альбаниз 15 апреля, выступая на пресс-конференции в Сиднее, был вынужден объясняться по поводу своего предвыборного обещания профинансировать 50 клиник неотложной помощи, если его партия одержит победу на выборах, передает радиостанция ABC.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

13 апреля Альбаниз заявил, что план в размере 135 миллионов долларов был «полностью одобрен для финансирования» независимым Бюджетным управлением парламента.

Поздним вечером 14 апреля официальный пресс-секретарь лейбористов по финансовой политике Кэти Галлахер была вынуждена опубликовать разъяснение слов Альбаниза в социальных сетях. По ее словам, Бюджетное управление парламента все же не одобрило предложение лейбористов, которые сделали предвыборное обещание «на основе работы управления».

Но уже 15 апреля Альбаниз опять заявил, что программа по финансированию клиник «полностью одобрена».