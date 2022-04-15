Оренбург, , 09:28 — REGNUM В Оренбурге ищут двух парней, которые распылили содержимое баллончика в подъезде многоэтажного дома. В результате один ребенок получил отравление. У него поражены дыхательные пути. Информация об этом появилась в соцсети.

Газовый баллончик Björn Hansson

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в полицию поступило заявление от матери пострадавшего ребенка. Проводится проверка.

Известно, что инцидент произошел вечером 14 апреля в доме по ул. Рокоссовского. Двое пьяных парней попали в объектив камеры видеонаблюдения.