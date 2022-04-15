Минобороны РФ показало кадры работы «Красухи-4С»
Москва, 15 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны РФ
На кадрах показаны в действии расчёты комплексов РЭБ «Красуха-4С», «Мурманск» и «Москва» в ходе специальной военной операции на Украине.
Комплексы подавляют работу беспилотных аппаратов украинской армии, бортовых радиолокационных станций самолётов, а также прикрывают подразделения РФ от прицельных авиаударов.