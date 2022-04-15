Сеул, , 09:26 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

2020 Land Rover Discovery Sport Motoring Research

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Ford, Hyundai, Tesla, Honda, Land Rover, BMW, Volkswagen. Всего будет отозвано 54 390 транспортных средства 13 моделей.

Известно, что Ford отзовет 19 733 внедорожника Explorer из-за неисправных задних тяг задних колес, что может привести к потере контроля над рулевым управлением во время вождения.

Hyundai отзовет 17 682 автомобиля Nexo, работающих на водородных топливных элементах, из-за неисправности датчика, который обнаруживает утечку газообразного водорода и включает сигнальную лампу.

Honda отзовет 15 323 автомобиля пяти моделей, а Tesla отзовет 1290 единиц за несоблюдение требований безопасности.

В министерстве отметили, что позднее наложат штраф на Honda и Tesla.

Между тем Land Rover отзовет 159 автомобилей Discovery SD4 из-за проблем с топливным шлангом, а BMW и Volkswagen отзовут более 200 единиц из-за неисправных деталей и проблем с безопасностью.