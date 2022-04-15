Воронеж, , 09:26 — REGNUM Меру пресечения изменил бывшему ректору Воронежского государственного технического университета (опорного вуза) Ленинский районный суд Воронежа 14 апреля.

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Бывшего руководителя вуза отпустили из-под домашнего ареста, заменив его на запрет определённых действий, сообщили «Вести Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший ректор ВГТУ был задержан в феврале 2020 года по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, руководитель вуза без оснований начислял премии и стимулирующие выплаты сотрудникам. Общая сумма составила более 58 млн рублей. Около года он находился под стражей, позже был переведён под домашний арест.