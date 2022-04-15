Магадан, 15 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Магадане расследуется уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в похищении человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

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Обвиняемые, имея материальные претензии к потерпевшему, договорились между собой похитить жертву и под угрозой физической расправы принудить к передаче им денег. Ночью 20 марта сообщники подкараулили мужчину возле его гаража, заблокировали его в собственном автомобиле и, угрожая ножом, попытались вывезти в безлюдное место. Однако во время движения потерпевший сумел выбраться из машины и обратился в полицию.

Подельников всех установили и задержали, двое из них оказались ранее судимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти человек, их обвиняют в похищении людей.