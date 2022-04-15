Ульяновск, 15 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор двум жителям Татарии, которых обвиняли в убийстве горожанки при помощи электроразрядника и ножа. Суд признал их виновными, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Преступление было совершено ночью 6 апреля 2021 года в квартире одного из домов по улице Одесская в Ульяновске. Правоохранители установили, что безработные 28-летний и 20-летний жители Татарии напали на хозяйку квартиры, используя электроразрядник и нож, а затем задушили женщину.

«После этого они завладели её ювелирными изделиями, мобильными телефонами и денежными средствами, скрывшись с места происшествия», — говорят в надзорном ведомстве.

Суд признал мужчин виновными в убийстве с разбоем (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), назначив 16 и 17 лет колонии строгого режима. Помимо этого, в пользу матери убитой взыскано 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновское ушло в суд уголовное дело в отношении местной горожанки, которую обвинили в убийстве мужа. Следствие также выяснило, что ранее она ранила супруга ножом и повредила лёгкое, но по данному факту он к правоохранителям не обращался.

Подробнее: В Ульяновске мужчину зарезали со второй попытки