Токио, 15 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Японском море прошли учения ВМС Японии и США, сообщили 15 апреля в штабе морских сил самообороны Японии.

Navy.mil ВМС США и Японии

В штабе рассказали, что японский ракетный эсминец «Конго» провёл 13 и 14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским крейсером «Мобайл Бэй» и эсминцем «Спрюэнс».

Учения прошли в Японском море, их задачей стало укрепление возможностей японско-американского сотрудничества в этой сфере.