Япония и США провели учения в Японском море
Токио, 15 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Японском море прошли учения ВМС Японии и США, сообщили 15 апреля в штабе морских сил самообороны Японии.
Navy.mil
ВМС США и Японии
В штабе рассказали, что японский ракетный эсминец «Конго» провёл 13 и 14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским крейсером «Мобайл Бэй» и эсминцем «Спрюэнс».
Учения прошли в Японском море, их задачей стало укрепление возможностей японско-американского сотрудничества в этой сфере.