Париж, , 09:21 — REGNUM Более 45 тысяч беженцев с Украины прошли через Францию, которая выдала почти 40 тысяч разрешений на временное проживание. Об этом передает BFM TV со ссылкой на МВД Франции.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Цифры, которые не отражают количество людей, фактически поступивших во Францию, поскольку многие украинцы стремительно переезжают в другие страны, в первую очередь в Испанию, Италию и Великобританию. Кроме того, многие беженцы, вероятно, прибывают во Францию ​​без регистрации.

На сегодняшний день на территории Франции насчитывается 25 881 беженец с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго отправилась на Украину, чтобы поддержать народ и официально предоставить городу Киеву «почетное гражданство».

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