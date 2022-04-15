Париж, 15 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Более 45 тысяч беженцев с Украины прошли через Францию, которая выдала почти 40 тысяч разрешений на временное проживание. Об этом передает BFM TV со ссылкой на МВД Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Цифры, которые не отражают количество людей, фактически поступивших во Францию, поскольку многие украинцы стремительно переезжают в другие страны, в первую очередь в Испанию, Италию и Великобританию. Кроме того, многие беженцы, вероятно, прибывают во Францию ​​без регистрации.

На сегодняшний день на территории Франции насчитывается 25 881 беженец с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго отправилась на Украину, чтобы поддержать народ и официально предоставить городу Киеву «почетное гражданство».