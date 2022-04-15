Томск, , 09:21 — REGNUM В Томской области за 2021 году правоохранители вынесли более 464 тыс. постановлений за нарушение правил дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

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Всего на дорогах региона установлено 16 передвижных, 2 мобильных и 49 стационарных комплексов фиксации правонарушений. Стационарные комплексы «насобирали» почти 340 тыс. нарушений, передвижные — 124 тыс.

«Общая сумма предъявленных штрафов по вышеуказанным постановлениям составила более 318 миллионов рублей, из них: по результатам работы стационарных комплексов – более 247 миллионов рублей, передвижных и мобильных комплексов – более 70 миллионов рублей», — отметили в управлении.

Общая сумма штрафов с камер в 2021 году выросла на 11,98% по сравнению с 2020 годом. Большинство из них приходится на нарушения скоростного режима.