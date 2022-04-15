Вашингтон, 15 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Министерство обороны США до сих пор не видело попыток со стороны России воспрепятствовать отправке Украине военной помощи. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США. Оружие

«Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток», — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие и дальше «настолько быстро, насколько это возможно, и в тех объёмах, в каких это возможно». По его словам, рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются, после чего оружие поставляют по земле.

При этом Кирби не стал раскрывать детали поставок оружия, чтобы «сохранить безопасность действий». Он отметил, что поток вооружения изменяется, адаптируется «по мере необходимости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что в течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд. Так, украинской стороне были предоставлены сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия.

Читайте также: Премьер Саксонии выступил против передачи Украине тяжёлых вооружений

Он также напомнил, что страны — участницы НАТО на протяжении последних восьми лет активно поставляли украинской стороне оружие, боеприпасы и военную технику, а с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины эти поставки были увеличены.

Ранее по теме: В Пентагоне объяснили намерение поставить Киеву средства химзащиты