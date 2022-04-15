Илекский район, Оренбургская область, , 09:19 — REGNUM В Илекском районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка 2020 года рождения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Собака Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным ведомства, семья проводила весеннюю уборку во дворе частного дома. После того, как взрослые покормили собаку, ребенок подбежал к животному. Однако собака повела себя агрессивно.

С раной головы ребенок госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.