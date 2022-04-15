Каракас, 15 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Вместо публикации докладов о ситуации с соблюдением прав человека в других странах, властям США стоит сначала решить проблемы в данной сфере в своей собственной стране. Такое заявление было опубликовано 14 апреля пресс-службой МИД Венесуэлы.

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Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы обращает внимание на то, что Конгресс США допустил принятие как минимум 420 законопроектов, ограничивающих доступ к голосованию, в 49 американских штатах. Также МИД Венесуэлы напомнил о нерешённой до сих пор властями США проблеме полицейского насилия, и на то, что тюрьма Гуантанамо, «прославившаяся» пытками заключённых, до сих пор не закрыта.

В заявлении МИД Венесуэлы также упоминается, что США является страной с самым большим количеством заключённых в мире, при этом среди них «диспропорционально много лиц африканского происхождения и латиноамериканцев, отбывающих наказание в перенаселенных тюрьмах».

По мнению Каракаса, прежде, чем давать однобокую оценку ситуации с правами человека в пенитенциарной системе в других странах, в частности, в Венесуэле, Соединённым Штатам стоит сконцентрироваться на кризисе в данной сфере у себя в стране.

МИД Венесуэлы охарактеризовал доклады США о ситуации с соблюдением прав человека в других странах как «не заслуживающие доверия» и не имеющие никакой экспертной ценности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Венесуэлы одобрил соглашение, требующее уважения дипломатического иммунитета Алекса Сааба, который находится в тюрьме в США по обвинению в отмывании денег.