Уфа, , 09:20 — REGNUM Изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Соответствующий документ опубликован 15 апреля на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Верующая в Пасху Дарья Драй © ИА REGNUM

Теперь внутри религиозного объекта могут одновременно находится до 500 человек.

«Религиозным организациям при посещении гражданами религиозных объектов обеспечить строгое соблюдение правил поведения, установленных настоящим указом, постановлениями и рекомендациями Роспотребнадзора, а также условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта не более 500 человек (включая священнослужителей и работников)», — говорится в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском Сибае новый госпиталь принял первых пациентов с COVID-19.