Таллин, , 09:13 — REGNUM Для участия в учениях со странами — союзниками и государствами – партнерами Североатлантического альянса (НАТО) часть кораблей первой постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом 15 апреля сообщает портал телерадиовещания ERR.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главной задачей группы является показать присутствие НАТО в Балтийском море и провести совместные учения с ВМС Эстонии. При этом командор эстонских ВМС Юри Саська указал, что совместное учение войск альянса с морскими пехотинцами республики намечено на следующую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер Германии и министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкие власти выступают за качественное и количественное увеличение поставок оружия на Украину.