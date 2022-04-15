Таллин, 15 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Для участия в учениях со странами — союзниками и государствами – партнерами Североатлантического альянса (НАТО) часть кораблей первой постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом 15 апреля сообщает портал телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главной задачей группы является показать присутствие НАТО в Балтийском море и провести совместные учения с ВМС Эстонии. При этом командор эстонских ВМС Юри Саська указал, что совместное учение войск альянса с морскими пехотинцами республики намечено на следующую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер Германии и министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкие власти выступают за качественное и количественное увеличение поставок оружия на Украину.