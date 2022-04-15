Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Соединенные Штаты готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы продолжаем поощрять дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном», — сказал Прайс на брифинге.

Он добавил, что Вашингтон готов к двустороннему сотрудничеству со своими партнерами, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что российское руководство намерено всячески содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

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