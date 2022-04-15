Пермь, 15 апреля 2022, 09:09 — REGNUM В Пермском крае до ноября закрыли мост через реку Мулянка. Об этом сообщает краевой минтранс.

Знак «Ремонт дороги»
Знак «Ремонт дороги»
Pixabay.com

Инженерное сооружение подвергнут капитальному ремонту. Мост находится на 12 км автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Протяженность объекта составляет 78 метров.

В рамках капремонта произведут демонтаж отдельных элементов, ремонт балок пролетных строений. Будет отремонтировано мостовое полотно. Подрядчик заменит барьерное и перильное ограждение.

Проектом предусмотрены современные локальные очистные сооружения модульного типа. После капремонта движение на мосту станет трехполосным.