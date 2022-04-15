Пермь, 15 апреля 2022, 09:09 — REGNUM В Пермском крае до ноября закрыли мост через реку Мулянка. Об этом сообщает краевой минтранс.
Инженерное сооружение подвергнут капитальному ремонту. Мост находится на 12 км автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Протяженность объекта составляет 78 метров.
В рамках капремонта произведут демонтаж отдельных элементов, ремонт балок пролетных строений. Будет отремонтировано мостовое полотно. Подрядчик заменит барьерное и перильное ограждение.
Проектом предусмотрены современные локальные очистные сооружения модульного типа. После капремонта движение на мосту станет трехполосным.