Пермь, 15 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Пермском крае до ноября закрыли мост через реку Мулянка. Об этом сообщает краевой минтранс.

Pixabay.com Знак «Ремонт дороги»

Инженерное сооружение подвергнут капитальному ремонту. Мост находится на 12 км автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Протяженность объекта составляет 78 метров.

В рамках капремонта произведут демонтаж отдельных элементов, ремонт балок пролетных строений. Будет отремонтировано мостовое полотно. Подрядчик заменит барьерное и перильное ограждение.

Проектом предусмотрены современные локальные очистные сооружения модульного типа. После капремонта движение на мосту станет трехполосным.