Париж, 15 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго отправилась на Украину, чтобы поддержать народ и официально предоставить городу Киеву «почетное гражданство», передает BFM TV.

Jacques Paquier Анн Идальго

«Я могу сказать вам, что видеть эти разрушенные города, это зрелище запустения», — заявила мэр Парижа и бывший кандидат в президенты Франции.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко поблагодарил мэра Парижа за ее жест и визит. Он пояснил, что жизнь в Киеве еще не нормализовалась, хотя сейчас ситуация «спокойнее».

Напомним, в марте Париж впервые присвоил статус «почетного гражданина» городу. Им стал Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, переехавшее во Львов посольство Франции на Украине вернется в Киев.

Подробнее в материале: Посольство Франции на Украине вернется в Киев