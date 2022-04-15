Пекин, 15 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведёт учения с участием авиации и флота в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня. Об этом 15 апреля говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня пройдут учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск.

В них примут участие фрегаты, эсминцы, истребители, бомбардировщики и другие силы.

«Эти действия направлены против неоднократных ошибочных сигналов США по вопросу Тайваня», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военно-морские силы США и Японии провели совместные учения в Японском море.