Канберра, 15 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Выбранная премьер-министром Австралии Скоттом Моррисон кандидат на место в Палате представителей по округу Уорринга Кэтрин Девес уже стала обузой для Либеральной партии, хотя до дня голосования нужно прожить еще несколько недель изнурительной предвыборной кампании. Об этом 15 апреля сообщила радиостанция ABC.

Marcin n; Fry1989 Гей-Австралия

Кэтрин Девес проводит кампанию за запрет трансгендерным женщинам принимать участие в спортивных соревнованиях, и за последнюю неделю ей пришлось дважды извиняться за свои нашумевшие заявления.

«Половина всех мужчин с трансгендерной идентичностью совершают преступления на сексуальной почве», — как-то заявила Девес.

Журналисты пишут, что данная тема затрагивает 0,0004% процента населения Австралии. Однако скандальная избирательная кампания Девес уже заставила Моррисон откреститься от ее кандидатуры.