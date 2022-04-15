Улан-Удэ, 15 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Жители Бурятии активно самоорганизуются для поддержки участников специальной военной операции на Украине. По словам главы республики Алексея Цыденова, помощь идёт по разным направлениям без афиширования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Министерство туризма Бурятии Бурятские буузы

«У нас практически в каждом районе есть сообщества, которые сами по себе что-то складываются, покупают, отправляют туда. Сами кто-то едут туда буузами накормить ребят наших. Наше бурятское отделение «Жены России» тоже сами что-то собирают, поселения складываются», — отметил он.

Власти республики помогают вещами, которые не входят в обеспечение военнослужащих по линии Минобороны. В частности, солдатам отправляют спортивную одежду, кроссовки и другие вещи для комфорта.

Напомним, бурятские буузы ранее заняли первое место в номинации «Национальная кухня» в конкурсе «Сокровища России».

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