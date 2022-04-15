Хабаровск, 15 апреля 2022, 09:15 — REGNUM В Хабаровске пойдёт под суд житель Комсомольска-на-Амуре, которого обвиняют в кражах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
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Фигурант, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, с ноября по декабрь 2021 года, проникал в гардеробные кафе и ресторана Хабаровска, а также салона по ногтевому сервису, тайно, умышленно, из корыстных побуждений украл сотовый телефон и две норковые шубы.
Своими преступными действиями он причинил потерпевшим ущерб на общую сумму 278 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области задержали гражданина, который украл из магазина Копейска 15 мобильных телефонов.