Хабаровск, , 09:15 — REGNUM В Хабаровске пойдёт под суд житель Комсомольска-на-Амуре, которого обвиняют в кражах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Вешалки в гардеробе Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Фигурант, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, с ноября по декабрь 2021 года, проникал в гардеробные кафе и ресторана Хабаровска, а также салона по ногтевому сервису, тайно, умышленно, из корыстных побуждений украл сотовый телефон и две норковые шубы.

Своими преступными действиями он причинил потерпевшим ущерб на общую сумму 278 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области задержали гражданина, который украл из магазина Копейска 15 мобильных телефонов.