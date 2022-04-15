Ульяновск, , 09:04 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей одного из детских садов. Ей инкриминируют мошенничество с ущербом на 1,6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что экс-заведующая дошкольного образовательного учреждения организовывала фиктивное трудоустройство в детсад различных лиц, поле чего похищала начисленные им в качестве заработной платы денежные средства.

По оценке следствия, ущерб, нанесённый бюджету Ульяновска с января 2015 года по декабрь 2020 года, превысил 1,6 млн рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Ульяновске вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, которую обвиняли в присвоении и мошенничестве при трудоустройстве. Она признана виновной, получив 150 тыс. рублей штрафа.

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